Polska pozoruje walkę ze smogiem. KE odwołała spotkanie, bo rząd ignoruje jej rekomendacje Komisja Europejska odwołała spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu na temat programu zwalczania smogu. Powód? Nie ma sensu rozmawiać, skoro rząd nie wdraża rekomendacji Komisji. Szumnie ogłaszany program Czyste Powietrze nie działa. W obecnym tempie uda się wymienić tylko 5 proc. pieców, które produkują smog. Celem rządowego programu Czyste Powietrze jest redukcja smogu. Jak tego dokonać? Przede wszystkim przez wymianę starych pieców węglowych, potocznie nazywanych „kopciuchami", które zanieczyszczają nasze powietrze, oraz przez ocieplanie budynków.

