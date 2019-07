Polska tenisistka w półfinale turnieju na Łotwie W ćwierćfinale turnieju WTA Tour w łotewskiej Jurmale polska kwalifikantka rozbiła wyżej notowaną Chloe Paquet 6:2, 6:2. W drugim meczu z rzędu nie straciła seta. Do niedawna nazwisko Katarzyny Kawy mówiło coś tylko najbardziej zagorzałym polskim kibicom tenisa. Wszystko przez to, że kariera pochodzącej z Krynicy-Zdroju tenisistki rozwija się bardzo niecodziennie. Kawa ma już 26 lat, ale do tej pory świętowała triumfy tylko w turniejach niższej rangi. Parę tygodni temu udało jej się zagościć w top 200. W Paryżu po raz pierwszy stanęła do kwalifikacji turnieju wielkoszlemowego. Nie wygrała meczu, ale zebrane doświadczenie wykorzystała na Wimbledonie. Tam przegrała dopiero trzeci pojedynek, już o główną drabinkę. W Baltic Open zrobiła kolejny krok w dynamicznie rozwijającej się karierze. Po raz pierwszy w historii swoich występów przeszła kwalifikacje na poziomie WTA i zaczęła siać zamęt w turnieju głównym. Odprawiła z kwitkiem faworyzowane Ysaline Bonaventure, Janę Fett, a w ćwierćfinale Paquet. Piątkowy pojedynek od początku do końca toczył się pod dyktando o niebo mniej doświadczonej Polki. Kawa przełamała rywalkę w gemie otwarcia i z każdą minutą potwierdzała swoją dominację. Dała się ukłuć tylko dwa razy, kiedy w jednym i drugim secie traciła podanie na 2:2. Odpowiadała w najlepszy możliwy sposób – wygrywając wszystkie gemy do końca. Po wszystkim było w godzinę z minutami. A to wszystko w debiucie w turnieju rangi WTA Tour. W Jurmale Kawa wygrała już trzy mecze. Pod tym względem pobiła już osiągnięcie innej rewelacji z tego sezonu Igi Świątek. 18-letnia tenisistka po raz pierwszy zadebiutowała w turnieju tej rangi w Budapeszcie, dochodząc do 2. rundy. Dla porównania najlepsza polska tenisistka ostatnich lat Agnieszka Radwańska w debiucie w WTA przegrała pierwszy mecz w kwalifikacjach w turnieju w Warszawie, choć trzeba pamiętać, że miała wówczas 16 lat. W sobotnim półfinale rywalką polskiej sensacji będzie 74. w rankingu WTA Tour Bernarda Pera lub 209. na świecie Nina Stojanović. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

