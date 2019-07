Polski gang handlarzy żywym towarem skazany w Wielkiej Brytanii Ośmioosobowy gang Polaków skazany w Wielkiej Brytanii na wieloletnie kary więzienia. Ludzie ci zajmowali się handlem żywym towarem. Pięciu mężczyzn i trzy kobiety skazanych zostało na kary od 3 do 11 lat więzienia. Sprowadzili oni z Polski do Wielkiej Brytanii łącznie 400 osób, obiecując im lepsze życie. W rzeczywistości jednak ludzie ci byli zmuszani do zamieszkania w koszmarnych warunkach i wykonywania niewolniczej pracy. Skazani okradali ich z pieniędzy i sprawowali nad nimi kontrolę. Wśród ofiar gangu byli bezdomni, byli więźniowie i alkoholicy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

