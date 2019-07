Polskie rzeki wysychają. “O tej porze roku nigdy nie było tak niskiego poziomu wody” Polskie rzeki przestają płynąć, po prostu znikają. W Narwi już prawie nie ma wody, a Noteć jest tak płytka, że unieruchomiła statek i wodny szlak przestał być szlakiem wodnym. Suszę widać coraz wyraźniej już na początku lata, a to bardzo zła wiadomość. Narwiański Park Narodowy nazywany jest “Polską Amazonią”. Rzeka Narew to jedna z nielicznych takich rzek na świecie, które, niczym Amazonka, płyną wieloma korytami. A raczej płynęła, bo w Narwi zabrakło wody. Okoliczni mieszkańcy nie pamiętają, kiedy ostatnio na drugi brzeg mogli przejść niemal suchą stopą. Wody jest tak mało, że pływające pomosty, którymi turyści przeprawiali się między fragmentami trasy, osiadły na dnie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

