Premiera światowa filmu Małgorzaty Szumowskiej na TIFF (Toronto International Film Festival) “The Other Lamb” to anglojęzyczny debiut Małgorzaty Szumowskiej (dwukrotnej laureatki Złotego Niedźwiedzia w Berlinie), który będzie miał swoją światową premierę na festiwalu w Toronto, gdzie zakwalifikował się do prestiżowej sekcji Pokazy Specjalne Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, gdzie zaczął swoją wielką światową karierę film “Ida” Pawła Pawlikowskiego. “The Other Lamb” zostanie pokazany na TIFF w Toronto obok takich obrazów jak długo wyczekiwany “Joker” z Joaquinem Phoenixem, “Ból i blask” Pedro Almodovara, “The Laundromat” Stevena Soderbergha czy “Ford v. Ferrari” z Christianem Bale’em i Mattem Damonem. TIFF to festiwal obecnie traktowany na równi z Cannes czy Wenecją, a nawet bardziej popularny, bo akredytuje się na nim największa liczba dziennikarzy światowych. Jak mówi Szumowska nie jest to film stricte polski bo “poza nią, autorem zdjęć Michałem Englertem i kostiumografką Katarzyną Lewińską – nie ma innych polskich akcentów. “The Other Lamb” jest produkcją belgijsko-irlandzko-amerykańską. Opowiada historię młodej dziewczyny Selah (Raffey Cassidy), która należy do sekty. Jej liderem jest Shepherd (znany między innymi z “Gry o tron” Michiel Huisman). Po mistycznym rytuale Selah zaczyna mieć wątpliwości co do nauki Shepherda” (TVN24). “Jak dowiedziała się nieoficjalnie redakcja tvn24.pl, film znalazł się w wąskim gronie tych, z których wybrano nieopublikowaną jeszcze listę Konkursu Głównego festiwalu w Wenecji. Ostatecznie film został wybrany przez Toronto. Bardzo często zdarza się tak, że dwa najważniejsze festiwale sezonu jesiennego – Toronto i Wenecja – walczą o to, by u siebie mieć właśnie światową premierę danego tytułu”. (TVN24) WIĘCEJ: TUTAJ i TUTAJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

