Prezydent Poznania wygrał w sądzie z TVP Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił pozew przeciwko prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Samorządowiec został pozwany przez TVP za słowa, które wypowiedział o publicznym nadawcy w lokalnych mediach tuż po śmierci Pawła Adamowicza. Wyrok nie jest prawomocny. Telewizja Polska złożyła pozew przeciwko Jackowi Jaśkowiakowi w “pakiecie” z pozwem wobec m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich w lutym tego roku. W przypadku prezydenta Poznania chodziło o jego wypowiedzi w lokalnych mediach tuż po śmierci Pawła Adamowicza. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.