Przepaść w emeryturach kobiet i mężczyzn – Różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynikają ze specyfiki i długości pracy kobiet oraz mężczyzn, wysokości zarobków, z okresu składkowego – w którym odprowadzamy składkę i okresu nieskładkowego – kiedy nie odprowadzamy składki, a także z momentu przejścia na emeryturę – wyjaśniał w programie “Biznes dla Ludzi” na antenie TVN24BiS rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. 2079,37 zł to przeciętna wysokość emerytury przyznanej po raz pierwszy i wypłaconej w styczniu 2019 r. “Między świadczeniami dla kobiet i mężczyzn po obniżeniu wieku emerytalnego jest jednak prawdziwa przepaść. Dla pań średnia wyniosła 1681,26 zł, a dla panów – 2710,61 zł” – pisał niedawno “Dziennik Gazeta Prawna”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

