Przez ostatnie 30 lat Kostaryka podwoiła swoją powierzchnię leśną Od dawna zaangażowana w ochronę środowiska Kostaryka jest często chwalona za wytrwałe dążenie do zrównoważonego rozwoju, oraz za utrzymywanie różnorodności biologicznej. Najnowsze nagłówki mówią jednak o tym, że do roku 2050 Kostaryka planuje całkowicie pozbyć się paliw kopalnych. W wywiadzie dla The New York Timesa, pierwsza dama, Claudia Dobles, powiedziała, że osiągnięcie tego celu zmniejszyłoby „negatywne odczucia i poczucie chaosu" związanego z postępującym procesem globalnego ocieplenia. „Musimy zacząć dostarczać odpowiedzi".

