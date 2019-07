Przyjaciółka prezesa PiS zarobiła krocie Janina Goss zarobiła w 2018 r. prawie 200 tys. zł. Przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego zasiada w dwóch radach nadzorczych: BOŚ Banku i PGE. We wrześniu będzie jednak musiała zrezygnować z jednej posady, bo w życie wejdą nowe przepisy. Janina Goss od 2016 r. jest członkinią rad nadzorczych w dwóch państwowych przedsiębiorstwach. W ubiegłym roku Banku Ochrony Środowiska zarobiła 113 tys. zł, a w Polskiej Grupie Energetycznej niespełna 80 tys. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

