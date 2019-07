Punkt Kubicy po błędach innych kierowców

Tegoroczne Grand Prix Niemiec przejdzie do historii F1. Trudno przypomnieć sobie równie szalony i obfitujący w zwroty akcji wyścig. Na torze Hockenheim triumfował Max Verstappen (Red Bull), ale bohaterem dnia był Sebastian Vettel. Robert Kubica tym razem nie był ostatni, a siedmiu kierowców nie ukończyło wyścigu.

Startujący z pole position Lewis Hamilton nie czuł się najlepiej przez weekend i istniało ryzyko, że w jego miejsce pojedzie Esteban Ocon. Ostatecznie Brytyjczyk pojechał w swoim jubileuszowym, 200. wyścigu. Przed rokiem mistrz świata wygrał Grand Prix Niemiec, choć startował z 14. pozycji. W niedzielę z ostatniego miejsca wyruszył Sebastian Vettel – kierowca Ferrari podczas kwalifikacji nie przejechał nawet okrążenia z powodu problemów z turbiną. Jego kolega z zespołu Charles Leclerc również miał kłopoty techniczne i zaczął wyścig z 10. miejsca.

Robert Kubica rozpoczął rywalizację z 18. pozycji – wszystko przez problemy Vettela i Lando Norrisa (McLaren), który musiał wymienić elementy jednostki napędowej. Z 17. miejsca startował kolega Polaka z Williamsa, George Russell.

Warunki na torze Hockenheim nie były najlepsze – nie brakowało deszczu, który według prognoz miał padać przez 1,5 godziny. Pojawiła się nawet opcja, że kierowcy wyruszą za samochodem bezpieczeństwa. Dyrekcja wyścigu, przede wszystkim na prośbę większości kierowców uznała, że nie jest to konieczne, co zwiastowało spore emocje. I tak też było.

Hamilton wystartował idealnie, natomiast Verstappen popełnił błąd i został wyprzedzony przez Bottasa i Kimiego Raikkonena (Alfa Romeo). Największe powody do zadowolenia mieli jednak kierowcy Ferrari, którzy błyskawicznie przesunęli się do przodu – Leclerc awansował na 6. miejsce, a Vettel na 14.

Kubica błyskawicznie spadł na ostatnią pozycję, Russell był 18. Vettel już na 3. okrążeniu zmienił opony na przejściowe, a po chwili identyczną decyzję podjęli pozostali kierowcy z czołówki. Nie było wśród nich Sergio Pereza (Racing Point), który stracił przyczepność i mocno uderzył w ścianę – Meksykanin musiał zakończyć wyścig po zaledwie kilku minutach na torze.

Tymczasem Vettel toczył pasjonujący bój z Kevinem Magnussenem (Haas) i przede wszystkim znakomicie jadącym tego dnia Raikkonenem – Fin udanie odpierał jego ataki. Już po czternastu okrążeniach z rywalizacją musiał pożegnać się kolejny kierowca, Daniel Ricciardo (Renault) – doszło do wybuchu w jego jednostce napędowej.

Blisko uderzenia w bandę był Carlos Sainz (McLaren), jednak zdołał wrócić na tor. Niewiele później w niemal identycznej sytuacji znalazł się Verstappen, który zrobił piruet, ale popisał się znakomitym manewrem i stracił tylko kilka sekund.

Po przejechaniu dwudziestu kółek Polak narzekał na stan opon, co świadczy o tym, że Williams nie wybrał najlepszej strategii. Choć chciał zjechać po miękką mieszankę, to usłyszał odmowę. W tym momencie tracił do Russella ponad osiem sekund i stało się jasne, że jeśli nie zamknie stawki, to tylko przez ewentualne problemy pozostałych kierowców.

Z dalszej jazdy wycofał się Lando Norris (McLaren), który “stracił moc” i zatrzymał się na poboczu. W tym momencie odpadło już trzech kierowców. Jak się okazało – to nie był jeszcze koniec. Dołączył do nich świetnie jadący Leclerc, który mógł pokusić się nawet o miejsce na podium – Monakijczyk jadąc na miękkiej mieszance wpadł w poślizg w trzecim sektorze i wylądował w żwirze, na dodatek uderzając w bandę.

Dokładnie w tym samym miejscu niemal identyczne zdarzenie miał pewnie prowadzący Hamilton. Brytyjczyk uderzył w bandę i urwał połowę prawego skrzydła. Gdy zjechał do alei serwisowej, jego zespół był kompletnie nieprzygotowany – nie tylko nie zdołano w porę wymienić skrzydła, ale na dodatek długo zastanawiano się, na jakich oponach powinien wrócić na tor.

Ostatecznie pojechał na przejściowych, ale jego postój trwał aż 50 sekund. To najgorszy pit stop Mercedesa w erze hybrydowej. Jakby tego było mało dostał jeszcze karne 5 sekund za ominięcie pachołka w alei. Obrońca tytułu mógł zapomnieć o miejscu w czołówce.

Po 43. okrążeniach prowadził Bottas, przed Verstappenem i Nico Hulkenbergiem (Renault). Ostatni z wymienionych nie stanął na podium podczas 166 poprzednich wyścigów i liczył, że na swoim torze w końcu dokona niemożliwego. Nic z tego. Zakopał się w żwirze – oczywiście w tym samym miejscu, w którym wcześniej problemy mieli Leclerc i Hamilton. Efekt? Koniec wyścigu. Zresztą Bottas także wpadł w poślizg, ale na jego szczęście obyło się bez usterek i kontynuował jazdę.

Gdy pojawił się komunikat o końcu opadów, doszło do zamieszania w alei serwisowej – niemal wszyscy zjechali zmienić opony na slicki. Znakomicie wykorzystali to Lance Stroll (Racing Point) i Daniił Kwiat (Toro Rosso), którzy włączyli się do walki o podium – wyprzedzał ich tylko Verstappen, a za nimi podążał Bottas.

Hamilton na dobre stracił szansę na punkty, gdy ponownie wyleciał z toru na zakręcie numer jeden – wykonał piruet i wjechał w żwir, ale udało mu się wrócić do rywalizacji. Na 57. okrążeniu mniej szczęścia miał Bottas, który wyeliminował się dokładnie w tym samym miejscu, co Brytyjczyk – huknął w bandę i pozostało mu tylko opuścić bolid. Pierre Gasly (Red Bull) złapał gumę i także wycofał się z wyścigu.

Na trzy okrążenia przed końcem wyścigu Kubica zajmował 12. miejsce – ponad sekundę straty miał do niego Russell, a dwie ostatni Hamilton. Do walki o zwycięstwo włączył się natomiast Vettel, który nie odpuszczał do samego końca, wyprzedził Kwiata i jak szalony gonił prowadzącego Verstappena, ale strata była zbyt duża i jego jedyną szansą był błąd Holendra.

Ostatecznie triumfował kierowca Red Bulla, który wyprzedził Vettela o 7,33 s. Trzeci na mecie zameldował się niespodziewanie Kwiat, czwarty był Stroll, a piąty Sainz. Hamilton uplasował się na 11. pozycji – tuż przed Kubicą. Tym razem Polak okazał się o prawie dwie sekundy szybszy od Russella – jego najlepszy wynik w sezonie stał się faktem.

Po zakończeniu zawodów przesunął się jednak na 10. pozycję, ponieważ sędziowie ukarali kierowców Alfy Romeo. Oznacza to, że Polak sięgnął po pierwszy punkt po reaktywowaniu kariery w F1. W bolidach Kimiego Raikkonena i Antonio Giovinazziego z Alfy Romeo wykryto nieprawidłowości regulaminowe dotyczące danych podczas startu. W efekcie kierowcom, którzy ukończyli wyścig odpowiednio na 7. i 8. miejscu dopisano karne 30 sekund.

Decyzja sędziów oznacza, że Robert Kubica wskoczył do pierwszej dziesiątki i wywalczył swój premierowy punkt po powrocie do wyścigów Formuły 1. To również pierwsza zdobycz zespołu Williams w bieżącym sezonie. Na decyzji sędziów skorzystał również mistrz świata i lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton. Brytyjczyk reprezentujący Mercedesa, pomimo problemów w niedzielnym wyścigu, ostatecznie sięgnął po punkty. Uplasował się na 9. lokacie, tuż przed Kubicą.

Tuż po wyścigu Kubica przyznał, że za nim szalone zawody, jednak był daleki od popadania w hurraoptymizm. – Najlepszy wynik, a skończyliśmy na przedostatnim i ostatnim miejscu. Wykorzystaliśmy tylko problemy innych – stwierdził. Najważniejsze jednak, że Polak sam ustrzegł się błędów i zdołał ukończyć zmagania mimo zmiennych warunków atmosferycznych. Pytany, czy chciał udowodnić swoje umiejętności podczas jazdy w deszczu, stwierdził krótko: – Nie muszę nikomu nic pokazywać. Ważne, że wiem swoje.

KLASYFIKACJA GENERALNA FORMUŁY

1. Lewis Hamilton Mercedes 225

2. Valtteri Bottas Mercedes 184

3. Max Verstappen Red Bull 162

4. Sebastian Vettel Ferrari 141

5. Charles Leclerc Ferrari 120

6. Pierre Gasly Red Bull 55

7. Carlos Sainz McLaren 48

8. Daniił Kwiat Toro Rosso 27

9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 25

10. Lando Norris McLaren 22

11. Daniel Ricciardo Renault 22

12. Lance Stroll Racing Point 18

13. Kevin Magnussen Haas 18

14. Nico Hulkenberg Renault 17

15. Alexander Albon Toro Rosso 15

16. Sergio Perez Racing Point 13

17. Romain Grosjean Haas 8

18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1

19. Robert Kubica Williams 1

20. George Russell Williams 0

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz