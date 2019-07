Pustki w aptekach. Bezradność ministerstwa zdrowia Brak dostępu do podstawowych produktów leczniczych przybiera dramatyczne rozmiary – pisze w liście do ministra zdrowia Naczelna Izba Aptekarska. Brakuje już nie tylko drogich leków oryginalnych, ale także popularnych leków generycznych. W aptekach całej Polski są kłopoty ze zrealizowaniem recept na leki stosowane w cukrzycy, nadciśnieniu, chorobach tarczycy, astmie, POChP, alergii. Są to popularne leki, które każdego dnia stosują dziesiątki tysięcy osób. Aptekarze próbują ratować sytuację, proponując chorym zamienniki – leki zawierające tę samą substancję czynną, a produkowane przez inną firmę niż wskazana na recepcie, ale nie zawsze jest to dobre dla pacjenta. Zamiennik może okazać się mniej skuteczny lub wywołać działania niepożądane. Choć zawiera tę samą substancję czynną, może mieć inne substancje dodatkowe, które stabilizują lek i go konserwują, i to one mogą negatywnie wpływać na stan chorego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

