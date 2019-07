Rak szyjki macicy zostanie całkowicie wyeliminowany? Dzięki szczepieniom spada odsetek zakażeń wywołanych wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV), które po wielu latach mogą doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy oraz innych nowotworów – wykazał najnowszy raport opublikowany przez „Lancet”. Jest szansa, że rak szyjki macicy zostanie całkowicie wyeliminowany. Brytyjska organizacja Jo`s Cervical Cancer Trust podkreśla, że uzyskane dane jeszcze bardziej przekonują do zasadności tych szczepień. Szczepienia przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) stosowane są od ponad dziesięciu lat, w takich krajach jak Australia czy USA, oraz w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej. Drobnoustroje te poza rakiem szyjki macicy wywołują także raka odbytu oraz jamy ustnej i gardła. Główny autor najnowszego raportu prof. Marc Brisson z Laval University w Kanadzie twierdzi, że przeanalizowano 65 badań, którymi objęto 14 krajów, w których tego rodzaju szczepienia prowadzono co najmniej od 8 lat. Analizowano zakażenia najgroźniejszymi wirusami HPV, a także brodawki wirusowe narządów płciowych (nazwane kłykcinami kończystymi) oraz stany przedrakowe szyjki macicy. Z uzyskanych danych wynika, że odsetek zakażeń szczególnie niebezpiecznymi wirusami HPV-16 i HPV-18 wśród dziewcząt w wieku 15-19 lat zmniejszył się po ośmiu latach szczepień o 83 proc., a u kobiet w wieku 20-24 lat – o 66 proc. W przypadku kłykcin kończystych liczba zakażeń spadla odpowiednio o 67 proc. i 54 proc., a stanów przedrakowych szyjki macicy – o 51 proc. i 31 proc. Prof. Marc Brisson podkreśla, że spadek analizowanych zakażeń, jak i stanów przedrakowych jest tym większy, im szerszy jest zakres prowadzonych szczepień chroniących przed wirusami brodawczaka HPV. Inny specjaliści twierdzą, że zakres uzyskiwanych dzięki temu korzyści jest jeszcze większy. W Australii, gdzie szczepienia przeciwko HPV są prowadzone od ponad 10 lat, nastąpił spadek zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet. Oczekuje się, że Australia dzięki temu może być pierwszym krajem, w którym rak szyjki macicy zostanie całkowicie wyeliminowany. Więcej: naukawpolsce.pap.pl Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

