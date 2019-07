Raport Pentagonu: Rosja wygrywa z USA w wyścigu o globalne wpływy Podzielona Ameryka nie jest w stanie przeciwdziałać wysiłkom Moskwy, zmierzającym do podważenia demokracji i osłabienia USA – mówi raport, który ostrzega przed nowym etapem “wojny politycznej” – pisze Bryan Bender z POLITICO. Stany Zjednoczone są słabo przygotowane do przeciwstawienia się coraz bardziej bezczelnej polityce prowadzonej przez Rosję, wymierzonej w amerykańską demokrację – ostrzega w szczegółowym raporcie Pentagon wraz z grupą niezależnych strategów. Ocena ta odzwierciedla krytykę podejścia prezydenta USA Donalda Trumpa do tematu Moskwy. Raport liczy ponad 150 stron i został przygotowany dla Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Wynika z niego, że Stany Zjednoczone wciąż nie doceniają zakresu agresji Rosji, która obejmuje wykorzystanie propagandy i dezinformacji w celu wpłynięcia na opinię publiczną w całej Europie, Azji Środkowej, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Badanie wskazuje również na niebezpieczeństwa związane z coraz grubszą nicią porozumienia między Rosją a Chinami, które podzielają z Moskwą strach przed międzynarodowymi sojuszami Stanów Zjednoczonych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

