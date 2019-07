Rasistowskie komentarze Donalda Trumpa Prezydent Donald Trump użył rasistowskiego języka w stosunku do jednej z członkiń kongresu sugerując, że nie jest rodowitą Amerykanką. Grupa demokratek, Rashida Tlaib z Michigan, Ilhan Omar z Minnesoty i Ayanna Pressley z Massachusetts, w ostatnim czasie krytycznie wypowiadała się na temat polityki imigracyjnej Trumpa potępiając warunki panujące w ośrodkach dla imigrantów zatrzymanych na granicy. Prezydent USA w serii Tweetów zasugerował, że kobiety nie urodziły się w Ameryce i sarkastycznie zasugerował, żeby “wracały i pomagały naprawić całkowicie zniszczone i zainfekowane miejsca, z których przybyły”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

