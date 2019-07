Rodzinne loty marszałka Kuchcińskiego Napięty grafik marszałka Kuchcińskiego – 23 loty rządowym samolotem i to wraz z rodziną. Marszałek płaci 15 tysięcy złotych na cele charytatywne. Jednak to nie zamyka sprawy. To loty o specjalnym statusie. Druga maszyna czeka w pogotowiu i czyszczony jest korytarz powietrzny. To kolejny dzień, gdy marszałek nie zabiera osobiście głosu w sprawie przewożenia swoich krewnych państwowym odrzutowcem. Do sprawy odnosi się za to rzecznik Kancelarii Sejmu. – Mamy do czynienia z 23 połączeniami w ciągu tej kadencji Sejmu – mówi Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Dzisiaj słyszymy o 23 takich przelotach, jednak wiosną słyszeliśmy, że nie było ich wcale. Według wiedzy Centrum Informacyjnego Sejmu – w podróżach samolotami rządowymi nie towarzyszyli marszałkowi Sejmu członkowie jego rodziny – to wersja z kwietnia. – W dobrej wierze staramy się przedstawiać wszystkie informacje, jakie posiadamy. Takie posiadaliśmy wówczas – tłumaczy Andrzej Grzegrzółka. – Dopiero złapany za rękę pan marszałek Kuchciński przyznał się do tego, co wcześniej jego służby dementowały – uważa Andrzej Halicki z PO. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.