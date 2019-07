Romuald Lipko walczy z nowotworem. Budka Suflera prosi o wsparcie Romuald Lipko jest współzałożycielem Budki Suflera, a także autorem tekstów oraz muzyki do utworów z repertuaru Budki Suflera, oraz innych znanych wokalistów. Informację o jego chorobie i nadziei na powrót do zdrowia przekazali dziś jego przyjaciele z zespołu. W środę 10 lipca na Facebooku Budka Suflera opublikowała post, w którym poinformowała fanów, że Romuald Lipko choruje na nowotwór. – Romek Lipko, jeden z najważniejszych twórców Polskiej muzyki rozrywkowej ostatniego półwiecza, kreator drogi muzycznej Budki Suflera, nasz przyjaciel, walczy z chorobą nowotworową. Budka Suflera zdradziła również, że Romuald Lipko o chorobie dowiedział się kilka tygodni temu. Diagnozę postawili lekarze z warszawskiego szpitala przy Banacha. Lipko od dwóch tygodni leczy się w Magdeburgu. Jak zdradzają jego koledzy z zespołu – jest realna szansa zwycięstwa w tej jakże trudnej walce, a stan ducha naszego kolegi jest czynnikiem niezwykle ważnym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

