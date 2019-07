Rosjanie mają wojsko już w 48 punktach Arktyki Takie dane ujawniło rosyjskie Ministerstwo Obrony. “Nigdy wcześniej w tej części świata nie stacjonowało tylu rosyjskich żołnierzy” – twierdzą rosyjscy wojskowi. Największe rosyjskie bazy arktyczne znajdują się – według Moskwy – m.in. na Ziemi Franciszka Józefa, na Nowej Ziemi, na archipelagu Wysp Nowosyberyjskich oraz na Wyspie Wrangla. W 48 punktach Arktyki znajduje się 60 rosyjskich baz i jednostek wchodzących w skład rosyjskiej Floty Północnej. Moskwa nie podaje, ilu dokładnie żołnierzy stacjonuje w tej części świata. Rosja od kilku lat buduje instalacje wojskowe w Arktyce. Zdaniem ekspertów Rosjanie szykują się do objęcia swoją kontrolą tamtejszych żłóż surowców naturalnych. Mówił o tym w Onecie m.in. Ian Brzeziński (wideo poniżej). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

