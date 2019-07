Rośnie napięcie między Polakami a Ukraińcami? Butelka z benzyną wpadająca do mieszkania, napisy „won”, pobicie w parku – to zdarzenia z ostatnich tygodni, których ofiarami byli mieszkający w Polsce Ukraińcy. Sobota, do zajmowanego przez ukraińskich pracowników mieszkania w Warszawie wpadła butelka z benzyną. W tym samym bloku ktoś wymazał czarnym sprayem napisy na ścianach. Wiele z nich wulgarnych: „Won z Polski”, „Bydlaki”. O sprawie poinformował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, a następnie opisała ją „Gazeta Wyborcza”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.