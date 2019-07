Rydzyk atakuje dobrą zmianę i TVP Tadeusz Rydzyk podczas pielgrzymki słuchaczy Radia Maryja na Jasnej Górze nieoczekiwanie zaatakował dobrą zmianę. Redemptorysta przyznał wprawdzie, że wiele zmieniło się na dobre za rządów PiS, wskazując głównie ambitne programy socjalne, ale równocześnie oskarżył polityków obozu władzy, że swoją wiarę zostawiają przysłowiowo “za drzwiami”. “Jesteśmy katolikami, to i w rządzie trzeba być katolikiem, i w parlamencie, i w urzędach trzeba być katolikiem, a nie zostawiać katolicyzmu za drzwiami. I o taką Polskę chodzi. Bo to jest wielki dramat – ten marksizm idzie bardzo mocno, również w Polsce. Dzieci idą na uniwersytety i bardzo często wychodzą niewierzący. Dlaczego? Bo jest sączony ten ateizm marksistowski, bardzo sprytnie.” WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.