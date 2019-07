Rydzyk interweniował w sprawie aresztu dla Misiewicza Jak ustaliła Wirtualna Polska, niedługo po tym, jak były rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz został aresztowany, do ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego miał zgłosić się dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk z prośbą dotyczącą pupila toruńskiej rozgłośni. – Ojciec dyrektor prosił, by Misiewiczowi nic w zakładzie karnym się nie stało. Był zatroskany, że przez najbliższe trzy miesiące będzie za kratami obok groźnych przestępców. Prosił, żeby był dobrze pilnowany i bezpieczny – mówi nam nasz informator. Według ustaleń WP, to właśnie po telefonie od toruńskiego duchownego były rzecznik Antoniego Macierewicza trafił do jednoosobowej, monitorowanej celi. Przebywał w niej do końca odbywania kary. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

