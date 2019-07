Rydzyk ogłosił, że zbiera na nowy wóz. Poprosił o koperty Ojciec Rydzyk znowu potrzebuje pieniędzy. W gorącym apelu poprosił sympatyków Radia Maryja, aby idąc w tym roku z pielgrzymką na Jasną Górę zabrali ze sobą “małe koperty” z datkami. Szykuje się wielka zbiórka na nowy wóz transmisyjny dla TV Trwam. Wóz, który mamy, przejechał ponad 700 tys. kilometrów, a jego wyposażenie jest już bardzo przestarzałe. Musieliśmy wziąć pożyczkę na nowe auto. Kosztowało to 5 milionów złotych – poinformował o. Tadeusz Rydzyk, podczas prowadzonej osobiście audycji w Radio Maryja. Poskarżył się, że taki zakup mocno nadwyrężył finanse toruńskich mediów. Dlatego prosi o mobilizację i wsparcie datkami przedsięwzięcia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

