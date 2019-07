Rydzyk wskazuje wroga przed wyborami Ojciec Tadeusz Rydzyk zaapelował do słuchaczy Radia Maryja, by zmobilizowali się na wybory, krytykując jednocześnie osoby o skrajnie lewicowych poglądach oraz odmiennej seksualności. Jego zdaniem polska tożsamość jest zagrożona. W wywiadzie udzielonym założonej przez siebie radiostacji toruński redemptorysta wezwał Polaków, by zjednoczyli się przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu, które odbędą się jesienią. Chciałby, żeby przy urnach górę wzięły wartości chrześcijańskie. – Polacy powinni się jakoś mocno organizować, żeby zachować naszą tożsamość – polską, chrześcijańską, cywilizacji łacińskiej, katolicką – to, o czym nam mówili pasterze, szczególnie kardynał Wyszyński, święty Jan Paweł II i inni wielcy – powiedział ociec Rydzyk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

