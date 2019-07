Sąd: mur na granicy USA i Meksyku może powstać za pieniądze Pentagonu Administracja Donalda Trumpa może sfinansować z budżetu Departamentu Obrony budowę muru na granicy z Meksykiem – zdecydował Sąd Najwyższy USA. Decyzja ta oznacza, że w tej sprawie uchylone zostało orzeczenie sądu niższej instancji. “Wow! To wielkie zwycięstwo na murze” – napisał Donald Trump na Twitterze w pierwszej reakcji na decyzję Sądu Najwyższego USA, który stosunkiem głosów pięć do czterech uchylił w całości wcześniejsze orzeczenie sędziego federalnego z Kalifornii.; WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

