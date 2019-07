Sąd wycofuje ze sprzedaży naklejki “Gazety Polskiej” – Dwa dni temu złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie dwa wnioski o zablokowanie dystrybucji numeru tygodnika “Gazeta Polska” z naklejką “Strefa wolna od LGBT”. W pierwszej z tych spraw zostało wydane postanowienie – powiedział na nagraniu Inicjatywy Wolne Sądy Michał Wawrykiewicz. To, co postanowił sąd, z pewnością nie spodoba się redaktorowi naczelnemu pisma Tomaszowi Sakiewiczowi oraz całej prawicy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

