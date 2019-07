Sam na sam z Macierewiczem Podkomisja smoleńska wezwała na przesłuchanie posłów opozycji w tym Cezarego Tomczyka. Właśnie wyszedł ze spotkania z Antonim Macierewiczem. Polityk PO w rozmowie z Wirtualną Polską zdradza, jak wyglądało przesłuchanie. Poseł PO otrzymał wezwanie na posiedzenie Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego. W piśmie, podpisanym przez byłego szefa MON Antoniego Macierewicza, Tomczyk był “uprzejmie proszony” o stawienie się na przesłuchanie. “W związku z trwającymi pracami Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego (…) uprzejmie proszę o stawienie się na przesłuchanie w celu udzielenia informacji koniecznych do wyjaśnienia zdarzenia lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r.” – tak brzmi wezwanie podpisane przez szefa podkomisji Antoniego Macierewicza. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

