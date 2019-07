Schetyna obiecuje „sześciopak” programowy “Jest wielka rzecz do zrobienia – nazywa się nowa Polska. Zróbmy to dla wszystkich i dla każdego bez wyjątku. Zróbmy to razem i teraz. Do zobaczenia w Polsce” – mówił Grzegorz Schetyna w wystąpieniu, w którym przedstawił programowy “sześciopak” Koalicji Obywatelskiej „Niech państwo wreszcie zacznie szanować człowieka, który pracuje. Nie można tylko bez końca dokładać mu ciężarów. Nie może być jedynym, który nie skorzysta ze światowej koniunktury gospodarczej. To jest właśnie ten moment, w którym powinny urosnąć pensje. Dorabiają się partyjni działacze. Pompują pieniądze ze spółek. Tylko wypłata uczciwego człowieka nie rośnie” – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna 13 lipca 2019 na Forum Programowym Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. „Sześciopak” programowy Koalicji Obywatelskiej to: wolność i demokracja wyższe pensje zdrowie program dla seniorów edukacja czyste powietrze i woda WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

