Sephora zaprasza na inaugurację i oferuje wiele atrakcji za darmo Nowy sklep firmy kosmetycznej Sephora otwarty zostanie w przyszłym tygodniu w Toronto i w czasie imprezy otwarcia zapowiada darmowe gadżety! Jakie? Darmowe Mini Makeovers i darmowe Mini Makeover Skincare. Te prezenty są dla każdego, kto się pojawi, bez konieczności zakupu! Nowa lokalizacja w Bayview Village przy 2901 Bayview Ave w North York będzie mieściła dwa Beauty Studios, Studio Skincare i studio zaawansowanych technologii kosmetycznych. Inne znane firmy rozdawać będą w czasie imprezy otwarcia próbki i oferować swoje usługi. Możesz spodziewać się kolekcji Anastasia Beverly Hills, Too Faced, Fresh, Bumble & Bumble i Benefit Bar Brow. Kiedy: 26 lipca, godz. 10.00 Gdzie: SEPHORA Bayview Village, 2910 Bayview Avenue, Toronto Website Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.