Siedemdziesięciolatka samodzielnie oczyściła 52 plaże w Kornwalii Ziemia to nasz jedyny dom – przynajmniej jak na razie. Bardzo rzadko jednak o tym myślimy, a tymczasem nasza planeta ofiaruje nam tak wiele. Musimy więc o nią dbać. Angielka Pat Smith, mieszkanka w Kornwalii, włożyła sporo pracy, żeby przyczynić się do rozwiązania problemu jakim jest zanieczyszczenie środowiska. 70-letnia kobieta obejrzała w telewizji dokument o zaśmieceniu plastikiem. Problem zaniepokoił ją do tego stopnia, że postawiła przed sobą śmiałe wyzwanie – postanowiła oczyszczać jedną plażę tygodniowo przez rok. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.