Skuteczność raz jeszcze 

Z cyklu: Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Kiedy Stephen R. Covey napisał całą książkę o skuteczności opisując 7 nawyków, które ją zapewniają, część świata zachwyciła się tym podejściem i miliony ludzi na całym świecie zaczęły budować nawyki, które w konsekwencji mają zapewnić skuteczne działanie. Jednym z nawyków proponowanych przez autora był nawyk „ostrzenia piły” czyli poświęcanie dziennie czasu na to, aby dobrze się przygotować do wyzwań jakie niesie każdy dzień.

Aby zilustrować potrzebę takiej godziny Covey przytacza historię drwala, który próbuje przerżnąć ewidentnie tępą piłą drewnianą kłodę. Zupełnie możliwe, że gdybyśmy zaproponowali mu, aby te piłę naostrzył, powiedziałby „Nie mam czasu, musze przeciąć ten pień.” Zabawne? Tak. Tyle tylko, że ludzie bardzo często w taki właśnie sposób żyją – idą przez życie niejako z tępą piłą. Przez co bardziej się męczą i więcej czasu zajmuje im robienie tego, co ludzie operujący ostrą piłą wykonują szybciej i łatwiej. To oczywiste, że żeby piła była ostra, trzeba ją regularnie ostrzyć. Jeśli chcemy zatem być prawdziwie skuteczni, musimy nie tylko odnawiać swoje siły ale także regularnie stymulować cztery obszary swojego człowieczeństwa: ciało, emocje, intelekt i ducha, tak aby nasza prywatna elektrownia mogła wytwarzać niezbędne nam do działania zasoby. Wydaje się oczywistym, że jeśli regularnie dostarczamy tym obszarom pokarmu, ich potrzeby będą ewoluować, czyli trzeba dostosowywać te bodźce do zmian jakie w nas zachodzą w miarę rozwoju, poziomu dojrzałości ale też w zgodzie z potrzebami wieku.

Może dlatego, że był to tylko jeden nawyk – wśród kilku innych, znacznie mocniejszych, jak choćby zaczynanie z wizją końca – a może dlatego, że książka nie jest napisana łatwym językiem i nie pokazuje też, że tak łatwo jest osiągnąć prawdziwą skuteczność, idea ostrzenia piły nie u wszystkich znalazła zrozumienie.

Ja sama z entuzjazmem zaczęłam wprowadzać te idę natychmiast po przeczytaniu „7 nawyków skutecznego działania” i robię to do dziś. Może dlatego mimo emerytalnego wieku dobrze funkcjonuję nie tylko na każdym z tych poziomów, ale też obserwuję nadzwyczajny efekt synergii jaką to tworzy. Troska o cztery obszary, ostrzenie piły czy też jak do niedawna to nazywałam – ładownie baterii – jest rownież istotnym elementem logodydaktyki – mojego modelu wspierania rozwoju osobistego i troski o lepsze życie. Mówię o „złotej godzinie” czy w ogóle o „złotych chwilach” poświęcanych dostarczaniu sobie surowców do produkowania energii.

Wiem z doświadczenia, iż tylko osoby, które poważnie potraktują ten nawyk osiągają nadzwyczajne wyniki. W ramach tego cyklu pisałam już sporo o trosce o te obszary, jednak jest to tak istotne, że z nieco innej strony, ale piszę raz jeszcze.

Osobą która chyba szerzej niż Covey rozpropagowała codzienną ideę inwestowania w siebie jest Jack Canfield, który sprowadził to do jednej godziny, nazwał ją „godziną mocy” i stwierdził, że spędzona we właściwy sposób odpowiada 8 godzinom pracy i gwarantuje sukces. Canfield uważa podobnie jak ja, że najlepiej zaczynać taką godziną dzień, a zatem najczęściej łączy się to z wcześniejszym wstaniem. Ta godzina to jego zdaniem 20 minut czytania, 20 minut medytacji i 20 minut aktywności fizycznej. Można, a nawet należy to nieco każdego dnia modyfikować, jednakże jeśli chcemy naprawdę mieć efekty, taka godzina mocy powinna być w naszym życiu codziennie.

Iwona Majewska-Opiełka