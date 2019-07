Śmiech uśmiesznia dowcipy Dodanie nagranego śmiechu sprawia, że nawet mało zabawne dowcipy wydają się bardziej śmieszne – informuje pismo „Current Biology”. Nie jest zaskoczeniem, że tego rodzaju badania przeprowadzono w Wielkiej Brytanii – kraju, który dał ludzkości Latający Cyrk Monty Pythona, Benny’ego Hilla, Jasia Fasolę. Historycznie programy telewizyjne i radiowe były nagrywane na żywo przed publicznością studyjną. Pozwalało to odbiorcom czuć się częścią występu. Z czasem producenci telewizyjni i radiowi coraz częściej dodawali śmiech „z puszki”, by zachęcić publiczność do reakcji. Naukowcy z University College London wypróbowali 40 różnych i rozmaitej jakości dowcipów na grupie 72 ochotników (z czego 24 z rozpoznaniem autyzmu). Czytał je profesjonalny komik (Ben Van der Velde), w wersjach bez dodatku śmiechu, z dodatkiem „sztucznego” śmiechu zainscenizowanego i nagranego lub nagrania spontanicznego śmiechu publiczności, będącego reakcją na żart. Dodanie dowolnego rodzaju śmiechu podwyższało ocenę zabawności dowcipów – nawet tych lichych. Jednak spontaniczny śmiech był skuteczniejszy. Autyści byli bardziej podatni na odtwarzany śmiech – w wersji z jego dodatkiem uznali za zabawne nawet najbardziej nieśmieszne dowcipy. Zdaniem kierującej badaniem prof. Sophie Scott dodatek prawdziwego śmiechu podwyższyłby ocenę dostępnych w mediach żartów. Takie rozwiązanie zastosowano na przykład w serialu „Przyjaciele”, który najpierw odtwarzany był przed publicznością, a jej spontaniczny śmiech wzmacniano podczas montażu dla konkretnych dowcipów, które zostały dobrze przyjęte. Paweł Wernicki (PAP) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

