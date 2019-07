Stan Borys wraca do zdrowia po udarze Stan Borys przechodzi rehabilitację po przebytym w lutym udarze. Ćwiczenia i determinacja przynoszą skutek, stan zdrowia muzyka poprawia się, a on sam marzy o powrocie na scenę. – Jego głos jest jakby “uśpiony”. Nie ma wielkiego problemu z mówieniem, ale brakuje mu siły na to, aby wydobyć z siebie silny głos. Jego głos śpiewający potrzebuje jeszcze czasu i ćwiczeń z logopedą i foniatrą – mówi Onetowi partnerka i menadżerka artysty Anna Maleady. WIĘCEJ O Stanie Borysie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

