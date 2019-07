Strzelanina na festiwalu czosnku w Kalifornii W Gilroy w Kaliforni doszło do strzelaniny na corocznym Festiwalu Czosnku. Świadkowie informują, że napastnik strzelał na oślep i ranił wiele osób. Zapanował chaos. Ludzie płakali i uciekali. Poszkodowani trafili już do szpitali. “Co najmniej trzy osoby nie żyją” – donoszą amerykańskie media. “Bądźcie ostrożni i wracajcie bezpiecznie do domu” – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump. To reakcja głowy państwa na tragiczne doniesienia z Gilroy. Nieznany mężczyzna strzelał tam do przypadkowych osób. Większość zgromadzonych przez pewien czas myślała, że głośne wystrzały to fajerwerki. Gdy spostrzegli się, że jedna z osób ma broń, zapanował chaos. Najnowsze doniesienia mówią o co najmniej 11 rannych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

