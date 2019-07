Strzelistość mieczyków

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

Nasz wieloletni współpracownik – autor ukochanego przez Czytelników cyklu “Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika ‘Nie tylko o trawniku'” i wybitny specjalista w dziedzinie ogrodnictwa, zmarł 5 lat temu. Przemek Dąbrowski, bo tak się naprawdę nazywał, odszedł zbyt wcześnie – miał zaledwie 62 lata i pokonał go rak trzustki. Był wielkim znawcą i miłośnikiem przyrody.

W naszych archiwach pozostały dziesiątki jego fantastycznych artykułów z poradami ogrodniczymi, które są zawsze aktualne. Od długiego czasu nasi Czytelnicy proszą o ich publikację. Wznawiamy więc cotygodniowy cykl ogrodniczy naszego niezastąpionego Jana Ogrodnika, który poświęcamy Jego pamięci.

Należące do botanicznej rodziny kosaćcowatych mieczyki, to jedne z najbardziej popularnych i lubianych kwiatów. Są krewniakami szparagów, krokusów oraz kosaćców. Do tego rodzaju należy około 180 gatunków roślin, które naturalnie występują na ciepłych obszarach Europy, Bliskiego Wschodu i południowej Afryki. Mieczyki szczególnie licznie reprezentowane są na Maskarenach oraz na całym obszarze śródziemnomorskim. W Polsce na podmokłych łąkach rosną dziko tylko trzy ich gatunki. Mieczyki stosowane są często jako kwiat cięty – w wazonie zachowują bowiem świeżość nawet do dwóch tygodni. Na przełomie XVI i XVII wieku uznawane były za rośliny lecznicze – ich bulwy przykładano wtedy do ran. Zasuszone natomiast noszono jako przywracające zdrowie talizmany.

Mieczyki (ang. Gladiolus – licz. poj., Gladioli – licz. mn., albo sword lilies) określane są znacznie częściej w języku polskim słowem gladiole. Identyczna z angielską łacińska nazwa tych kwiatów gladiolus wywodzi się od słowa gladius, które w łacinie oznacza po prostu miecz. Zresztą podobne pochodzenie ma też słowo gladiator, którego pierwszy człon również łączy się właśnie z mieczem. Kiedy bowiem przyjrzymy się liściom gladiolii, bez trudu zauważymy ich wyraźne podobieństwo do miecza. Ogrodnicy nie widzą w tym jednak nic atrakcyjnego, a gladiole uprawiają nie dla kształtu ich liści, ale dla ich okazałych kwiatów. To właśnie ze względu na efektowne i barwne kwiaty, które zawsze pięknie układają się na grzbiecistej koronie uprawia się je jako rośliny ozdobne. Jeżeli dodamy do tego szeroką gamę ich kolorów – znacznie większą nawet niż u tulipanów oraz możliwość zastosowania mieczyków jako kwiatów ciętych, to nie należy się wcale dziwić, że w wielu przydomowych ogrodach można je tak często obecnie zobaczyć.

Kwiaty mieczyków ułożone są na cienkiej łodydze w wydłużony, pionowy kwiatostan. Rosną zatem jedne ponad drugimi i zawsze zwrócone są w tym samym kierunku. Otwierają się sukcesywnie począwszy od dołu ku górze. Kwiatostany niektórych odmian osiągają nawet ponad jeden metr wysokości i zawierają od 16 do 24 kwiatów. W zależności od odmiany całe rośliny osiągają wysokość od 80 do 130 cm. Każdy pojedynczy kwiat ma kształt wydłużonej trąbki zbudowanej z sześciu płatków. Trzy dolne płatki zwykle są znacznie mniejsze, ale za to bardziej wywinięte. Szczególnie ciekawie wyglądają odmiany, których płatki są fryzowane.

Kwiaty mieczyków z reguły są jednokolorowe, chociaż bywają też odmiany dwu-, a nawet i trzykolorowe. Są też odmiany prążkowane oraz plamiste. Kwitną od lipca aż do października, a termin ich kwitnienia zależny od odmiany; przyspieszone w szklarniach z przeznaczeniem na kwiat cięty zakwitnąć mogą już w marcu i kwietniu. Ich bukiet z kilku czy nawet kilkunastu łodyg, z ośmioma lub nawet czternastoma równocześnie rozwiniętymi kwiatami na każdej z nich, daje naprawdę wspaniały wizualny efekt. Ścinanie mieczyków wymaga jednak pewnej wiedzy.

Właściwie można je ścinać na dowolnej wysokości. Jeżeli jednak uprawiamy je na materiał kwiaciarski, to należy ścinać jak najniżej. Bulwy rosną natomiast najlepiej wtedy, gdy zostawiamy przynajmniej 6 liści.

Wszystkie mieczyki hodowcy podzielili na pięć grup w zależności od kształtu i wielkości kwiatów. Wśród amatorów najbardziej znane są dwie ekstremalne grupy: pierwsza to gladiole wielkokwiatowe (ang. large-flower gladiolus), do drugiej grupy należą gladiole miniaturowe (ang. miniature gladiolus). Same nazwy wyjaśniają różnice pomiędzy tymi dwoma typami mieczyków.

Gladiole to bliscy krewniacy irysów, które często nazywa się też kosaćcami. Nie wyrastają jednak z ziemi jak te drugie z kłączy, ale ze specyficznych bulwocebul określanych w języku angielskim słowem corm. Bulwocebule te okryte są zawsze suchymi łuskami. W przeciwieństwie do tulipanów, które wysadza się do gruntu jesienią, bulwy, bo tak najczęściej nazywa się bulwocebule mieczyków, sadzi się do ziemi dopiero wiosną po ustąpieniu groźby wiosennych przymrozków. Polecana głębokość sadzenia to około 10 cm. Najlepiej rozpocząć tę czynność z początkiem maja i dosadzać nowe cebulki co tydzień aż do połowy czerwca. W ten prosty sposób można zapewnić sobie kwitnienie mieczyków w przydomowym ogrodzie przez prawie całe lato.

Mieczyki wymagają słonecznych i osłoniętych od wiatru stanowisk, gleby próchniczej, żyznej o odczynie obojętnym, która zasobna jest w składniki pokarmowe. Na glebach zimnych i gliniastych słabo rosną i kwitną. Przy pielęgnacji mieczyków bardzo ważne jest ich regularne nawożenie. Najlepiej robić to nawozem mineralnym wieloskładnikowym w okresie od maja do połowy sierpnia. Zabieg ten powinniśmy powtórzyć dwa lub trzy razy.

W czasie wegetacji należy mieczyki regularnie podlewać raczej słabym strumieniem wody, gdyż łatwo się przewracają. Wody nie może im też zabraknąć w fazie wytwarzania kwiatostanów i tuż po ich przekwitnięciu, gdy rozrastają się młode bulwy. Kwiaty podlewamy więc codziennie, tak aby ziemia była stale wilgotna. Rośliny o dużych kłosach kwiatowych należy przywiązać do drewnianych palików. Warto pamiętać, że mieczyki nadają się też do dużych roślinnych grup w ogrodach przydomowych. Dobrze wyglądają bowiem w towarzystwie innych większych roślin: słoneczników, kokosmii czy alstromerii.

Ponieważ mieczyki wyprowadzają swój rodowód z cieplejszego klimatu, nie są one w stanie u nas przetrwać zimy w ogrodzie. Dlatego jesienią, jeszcze przed nastaniem mrozów ich cebulki należy wykopać. Pędy przycinamy na wysokości 3-5 cm nad bulwocebulką, suszymy, oczyszczamy i przechowujemy w skrzynkach przez okres zimy aż do wiosny w suchym, lekko tylko chłodnym miejscu – najlepiej w piasku – w domu. Wskazane jest, aby przynajmniej dwukrotnie w czasie zimy sprawdzać stan zdrowotności bulw. Chore z dużymi plamami, wodniste, wydzielające gumowatą ciecz oraz mające otwory z widocznymi zarodnikami grzybów należy szybko wyrzucić.

Uwaga! Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale bulwy mieczyków są jednoroczne – ponad starą bulwą, która pod koniec wegetacji zasycha tworzy się zawsze jesienna nowa zastępcza, a pomiędzy nimi powstają jeszcze bulwki przybyszowe wielkości grochu.

W ogrodzie mieczyki są dość często atakowane przez różne choroby i szkodniki. Do najgroźniejszych chorób należy bakterioza, która całkowicie zahamowuje ich wzrost. Dlatego w najbliższym sąsiedztwie mieczyków nie mogą rosnąć nosiciele chorób wirusowych i grzybowych, takie jak: astry, bratki, floksy, lilie, narcyzy, ostróżki, petunie, pelargonie i inne.

Uwaga! Mieczyków nie należy nigdy sadzić do gleby po roślinach okopowych, strączkowych i truskawkach. Nie sadzimy więc raczej mieczyków po burakach, dyni, fasoli, grochu, pomidorach, ogórkach i szpinaku. Podobnie po: gryce, koniczynie, kukurydzy, lucernie, tytoniu oraz ziemniakach. Jeżeli chcemy, aby mieć naprawdę piękne kwiaty, to rośliny te mogą wrócić na to samo miejsce uprawy dopiero po 6-7 latach.

Na zakończenie również dobra wiadomość dla posiadaczy ogródków balkonowych. Mieczyki można śmiało uprawiać w nieco większych pojemnikach na balkonie, albo na tarasie. Ponieważ są wysokie, dobrze sadzić je w dużych pojemnikach – w donicy o średnicy 20 cm zmieszczą się najwyżej 3-4 bulwki. Wysoka łodyga i ciężkie kwiatostany często wymagają podpór lub obręczy. Inaczej mieczyki mogą się wyłamywać lub doniczki będą się przewracać. Jeszcze innym sposobem przeciwdziałającym złamaniu się pędu kwiatostanowego jest posadzenie bulw nieco głębiej, w większej donicy, na głębokości ok. 15 cm. Kwiaty pojawią się wtedy trochę później, ale za to ich łodygi będą mocniejsze. Od momentu ukazania się liści do kwitnienia zasilamy je co dwa tygodnie nawozem wieloskładnikowym.

