Syf a sprawa polska

Z cyklu: GadaNina

I znowu mi się oberwało. Znowu mnie obtańcowano. Znowu usłyszałam, że to nie wypada, ażeby kobieta kulturalna, wykształcona, dama z towarzystwa, osoba z tak zacnego domu, używała publicznie takiego wulgarnego słowa jak “syf”.

Z początku mój korespondent (później już tylko rozmówca), uniżenie zabiegał o moją pomoc, ze łzami w głosie prosił o wyświadczenie mu niebagatelnej przysługi. Wielce kłopotliwej dla mnie, jak się zresztą okazało. Ale pomogłam. Sprawę, z niemałym trudem, załatwiłam. Nie tylko szybko, ale jeszcze bardzo dla niego korzystnie. W nagrodę, ku mojemu zdziwieniu, zamiast usłyszeć “Bóg zapłać, zacna, dobra kobieto” czy też sakramentalne “dziękuję” – dostałam pater noster. Mój samozwańczy, nowy mentor, iście krasomówczo długo mnie pouczał jak powinnam się poprawnie wyrażać. Dowiedziałam się, jak to moje niektóre dosadne wypowiedzi rażą wrażliwe oczy moich Czytelników i delikatne uszy moich interlokutorów. Na poparcie swych racji, dobił mnie argumentem, że jest to często komentowany temat w salonach państwa “X” oraz państwa “Y”. (Ja bym na ich miejscu nie traciła na to czasu; nie zawracałabym sobie głowy. Ci biedacy muszą się straszliwie nudzić, skoro nie mają nic lepszego do dyskutowania.)

Ale jego tyrada przypomniała mi, że z tym syfem miałam już uprzednio problemy. Pierwszy raz, kiedy wiele lat temu, w czasopiśmie, z którym byłam wówczas związana, użyłam w jednym felietonie dwóch, rzekomo brzydkich, określeń, a mianowicie: “robić w konia” i “syf”. Redakcja w rekordowym tempie otrzymała list od poirytowanego czytelnika, który na mnie za te słowne “ekscesy”, przysłowiowej suchej nitki nie zostawił. Otóż ten pan, chociaż nigdy, jak twierdził, o mnie nie słyszał i nie wie, kim jestem (chociaż do pism polonijnych pisuję ponad dwie dekady – ośmielam się szepnąć cichutko), gromko oświadczył, że “wie wszystko o niskim poziomie p. Gejsztor.” (No to zna mnie, czy nie zna?) I nie pochwala moich ciągot do posługiwania się językiem bulwarowym. A propos mojego nazwiska – w krótkim liście, padło ono co najmniej ze 6 razy. Czyżby do tego stopnia ten pan upodobał je sobie? Czy wręcz przeciwnie? Albowiem za każdym razem, w każdym zdaniu, dokumentnie je przekręcał. Przypadkowo? Celowo? Czy tylko niechlujnie? Czy to miało o czymś świadczyć? A może tylko skleroza? Nie wiem. Wszelkie domysły paliły na panewce.

Może ten pan dopiero od niedawna przebywał wówczas w Kanadzie i niewiele o wolności prasy wiedział? Pouczał mnie bowiem, że: należy głębiej się zastanowić, w jaki sposób podawać papkę dziennikarską. Uważał też, że: pisanie na całą stronę świadczy o niskim poziomie piszącego (?!). A ja dzisiaj znowu piszę na całą stronę. Czy mnie to dyskredytuje? Jeśli tak, to w czyich oczach? Pan ten oświadczył także: że pisanie p. Giestor nie jest dla pisma, które mnie drukuje, najlepszą wizytówką, a już mój język i forma wyrażania się, nie przystoi nawet brukowemu słownictwu dziennikarskiemu. I dodał, że: “różnych lokatorów ma Pan Bóg, nawet takich, co dużo piszą, nic nie mówiąc”. No cóż. Jeśli, acz nieświadoma tego faktu, faktycznie mieszkam w bożym basemencie i na pokoje nigdy nie wejdę, to skorzystam z tej “dennej” (literalnie) prerogatywy i przy sposobności machnę sobie coś więcej na ten “śliski” temat.

Aha… zapomniałam dodać, że mój ówczesny naczelny, nie porozumiawszy się ze mną, opublikował i odpowiedział na ten list. Bronił mnie jak lew. A tymczasem ja, ja ta “bzidka”, ja ta paskudna, wcale mu za to nie byłam wdzięczna. Wręcz przeciwnie. Byłam zła. Albowiem nie wydawało mi się, ażebym miała jakiś powód do sumitowania się; nie uważałam ażebym coś zdrożnego napisała. Wszak napisałam “robić w konia”, a nie “walić” (choć i to ludzka sprawa). Zwrot “robienie w konia” figuruje w Podręcznym Słowniku Frazeologicznym Języka Polskiego PWN (str.217, para 6), a tam chyba nie świńtuszą.

Natomiast to drugie słowo mogłam, oczywiście, nazwać kiłą lub luesem (wszak są to synonimy syfilisa). Wybrałam “syf” tylko dlatego, że to słowo jest krótsze; łatwiej się nim posługiwać, gdy się o nim pisze. A każdy przecież wie, od czego to skrót. Syfilis jest chorobą, jak każda inna. Tyle, że weneryczną. Jest tak nazwany od tytułu łacińskiego poematu Syphilis sive Morbus Gallicus, w którym jest mowa o nowej (wtedy) chorobie, na którą zapadł pasterz o imieniu Syphilus. Skrót ten od dawna zatracił swe oryginalne znaczenie; obecnie najczęściej używany jest jako synonim brudu, chlewu, bałaganu. Chociaż, przypuszczam, wnet znowu powróci do pierwotnych, nie tyle zmian, ile łask. (Zmiany pierwotne = termin związany z chorobami skórnymi). Rychło odzyska swe dawne znaczenie. Albowiem Służba Zdrowia w Toronto alarmuje, że liczba wenerycznych zachorowań wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat… aż dwunastokrotnie!

Dlaczego miałabym się w ogóle kajać? Wszak piszę w pierwszej osobie. To znaczy – od siebie. Jak ja różne sprawy widzę. Ktoś się ze mną zgodzi, ktoś się nie zgodzi, a jeszcze ktoś inny pozostanie obojętny, oleje. Natomiast prawdą jest, że nie znoszę eufemizmów, że nazywam rzeczy po imieniu. Tak. Nie piszę pupcia czy żupcia. Piszę dosadnie; wiadomo, o co chodzi. Nie nabieram wody w usta. Może jest to niekonwencjonalny sposób na podkreślenie czegoś, ale jak dotąd, zdaję się osiągać zamierzony skutek. Rozumiem, że każdy, kto ze swoimi myślami czy przekonaniami wchodzi na forum publicum, musi liczyć się z krytycyzmem i krytyką. Bo to nie jest to samo. Zapewniam, że potrafię położyć uszy po sobie, jeśli nie mam racji. I przeprosić. Zresztą, jeszcze się taka nie urodziła, która każdemu by dogodziła. Dlatego wiele daje do myślenia fakt, że ten sam felieton, który tego pana tak zbulwersował, oburzył i negatywnie do mnie ustosunkował, wnet zaowocował ponad trzydziestoma pozytywnymi wypowiedziami innych Czytelników. No i bądź tu mądra i pisz wiersze…

Zastanawiam się skąd jest w nas tyle obłudy. Tyle pruderii. Ja piszę mocno. Zgoda. Ale czy to znaczy, że jeśli ktoś głośno “nie rzuca mięsem”, nie zna tych słów w ogóle? Nigdy ich nie używa? Ejże! Czy tylko stara się uchodzić za Francję-elegancję lub odgrywać świętoszka? To w takim razie skąd wie, że są to słowa “brzydkie”? Przecież to już XXI wiek! Wystarczy przejrzeć krajową prasę. Tam dopiero wiele można się nauczyć. Poznać wulgarne słowa, jakie nie śniły się nawet naszym dziadkom. Kiedy ci, jeszcze jako smarkacze, chyłkiem oglądająć się za siebie, wypisywali kredą sprośne i niecenzuralne słowa na sąsiedzkim parkanie. Wtedy to szokowało. Straszne ziazie. Dzieciom oczy zakrywano. A dzisiaj? Dzisiaj nazywamy je przerywnikami i prawie każdy, kurde, posługuje się nimi w mowie potocznej.

Niedawno, w kościele, obok mnie dwie rodziny (z dziećmi) przekazywały sobie z namaszczeniem znak pokoju. Ludzie skupieni, rozmodleni. Uduchowione, uniesione twarze. Pokój przez wielkie “P”. Ale już pół godziny później, na parkingu, panowie skakali sobie do oczu i wymyślali od ostatnich. Bo ktoś komuś podjechał i się naraził. No i oczywiście “kurwy” latały jak jaskółki. O czym to świadczy? Czy nie o bigoterii przypadkiem?

Ponownie z tym syfem znalazłam się w opałach kilka lat później. Znowu oberwałam po uchu. Wtedy innemu panu podpadłam. I też niesłusznie. No cóż. Za prawdę biją! W dzisiejszym wydaniu “SYF” figuruje w tytule – zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że nic, bowiem GAZETĘ czyta inny rodzaj Czytelnika.

Otóż jeszcze na długo przed śmiercią księżny Diany machnęłam felieton o skandalach dworskich. Skandalach i ciekawostkach mających miejsce na rozmaitych dworach królewskich na przestrzeni wieków. Wspomniałam angielskiego króla Henryka VIII, który z powodu syfa względnie młodo (56 lat) pożegnał się z tym światem. I pewnie tylko dzięki temu nie zaraził kolejnych kilku żon, bo na sześciu niewątpliwie by nie poprzestał. Rzekomo takie częste zmiany w alkowie wchodzą w krew. Szczególnie zasyfioną. Napomknęłam o paru innych, kochliwych królach i królowych z innych krajów i epok, tudzież skrobnęłam kilka zdań o królu Janie III Sobieskim i jego ukochanej żonie – Marysieńce.

Horrendum! Koniec świata! Wnet otrzymałam grubą kopertę. Zawierała kserokopie wielu dokumentów oraz wielce poirytowany list od pana doktora B. z Pembrooke. Pieczołowicie przechowuję ten list do dnia dzisiejszego. Na dowód, jak tendencyjna polityka potrafi zrobić wodę sodową z mózgów nawet najbardziej wykształconych ludzi. Dla przykładu, przytoczę dwa oburzone zarzuty zawarte w tym liście, aby wyjaśnić, co pana doktora tak zbulwersowało:

….”W skandalu, który miał mieć miejsce na dworze królewskim Jana III Sobieskiego, obwiniła pani królowę Marysieńkę, tak ubóstwianą przez króla, że zaraziła go syfilisem. A co mówi historia? Wiemy, że królowa urodziła trzech zdrowych synów Jakuba, Konstantego, Aleksandra oraz córkę Teresę-Kunegundę. Gdyby matka była zarażona syfilisem, to by przeniosła blade krętki syfilisowe na dzieci. W tamtych czasach nie było skutecznych lekarstw i dopiero w 1909r Salwarsan został zastosowany do leczenia, a poźniej antybiotyk penicylina wytępił tę chorobę….” …”Sekcja zwłok króla wykazała, że król zmarł na mocznicę. A więc skoro król nie miał syfilisa, to królowa również mieć go nie mogła. Spodziewam się, że pani zrehabilituje królowę Marysieńkę pro publico bono i zarazem ujawni źródła historyczne i naukowe, z których pani czerpała, aby opisać rzekomy skandal, żadną miarą niemający miejsca na dworze króla Jana III..”

A kuku! A właśnie, że miał! Tylko, że nie skandal, a tragedia. Także, na owo gromkie żądanie pana doktora, miałam odparować jeszcze conajmniej 20 innych ex-cathedra postawionych mi zarzutów i publicznie moją poprzednią wypowiedź – zdementować. Miałam za tą moją nonszalancką wypowiedź przeprosić pana doktora w szczególności i wszystkich Polaków w ogólności.

Przestraszyłam się nie na żarty. Czyżby mi się coś pokiciało? Czyżbym pomieszała królowe? Ale nie! Nie mam sklerozy. Przecież pamiętam doskonale, jak czytając o niej (aczkolwiek jeszcze w czasach mej młodości, ergo – dawno temu), płakałam rzewnymi łzami nad losem tej biednej dziewczyny.

Zatem zrozumiałe, że na grzmiące żądanie rozsierdzonego lekarza-wenerologa, a więc syfowego autorytetu, musiałam zarzuty odparować bardzo skrupulatnie opracowaną ripostą. Nie tylko po to, ażeby ratować moją własną twarz, ale głównie ażeby pismo nie ucierpiało z powodu mojego błazeńskiego (jak go określił oburzony pan doktor) felietonu. Wszak, według pana doktora, rzuciłam bezpodstawne kalumnie. Zadałam kłam historii. Obraziłam majestat. Skopałam “sprawę polską”!

Internet wtedy był jeszcze w powijakach. Nie był tak doskonale rozwinięty i doinformowany. Więc obłożyłam się książkami. Wertowałam je po nocach (w ciągu dnia musiałam przecież pracować) i robiłam notatki. Zresztą, jak się wnet okazało, nawet nie specjalnie musiałam się wysilić. Bowiem wielkie sławy, tak literackie jak i medyczne, (a chociażby dr Tadeusz Żeleński- Boy), wyjęły mi gruszki z popiołu, bardzo szczegółowo opisując cierpienia królowej Marysieńki. Biednej dziewczyny, która od wczesnej młodości walczyła z syfilisem! A przecież ja wcale a wcale nie chciałam obrażać Marysieńki. Ja tylko nie wiedziałam, że w polskiej prasie nie wolno nazywać pewnych rzeczy po imieniu.

Nikt nie chce chorować. Ani na tę ani inną chorobę. Tylko dlaczego o gruźlicy Chopina mówi się i pisze (filmy nawet kręci) z tak wielkim współczuciem, a o syfie Wyspiańskiego mówi się ze wstrętem i pogardą? Czy Witkacy i Przybyszewski chcieli mieć syfa? Nie, nie chcieli. Ale mieli. Czy dlatego, że jest to choroba, którą łapie się niechronionym seksem? (Nieprawdą jest, że można zarazić się z ręcznika, sedesu czy klamki.) Czy to zresztą ważne? Ważne, że jest chorobą. I nie dajmy się zwariować! Świat oparty jest na seksie. Gdyby w raju Adam i Ewa nie robili “tego”, nas by dzisiaj na świecie nie było. Jeśli mnie pamięć nie myli, seks – jest to bardzo fajne, zdrowe i zniewalające wręcz zajęcie. Oficjalnie uprawiane dla prokreacji, ale niewspółmiernie częściej dla przyjemności. I tylko dziękować Panu Bogu (i prezerwatywom), że przy obecnym rozluźnieniu obyczajów, tyle ludzi ma fart, że dotąd ani syfa ani AIDS nie podłapało.

Tak więc, w obronie własnej, byłam zmuszona “obnażyć” biedną Marysieńkę. Doprawdy należy litować się nad losem tej kobiety. Mało o niej wiemy. Cenzura “Młodej Polski” zatrudniała brązowników, którzy mieli obowiązek idealizować naszych bohaterów narodowych. Do tego stopnia, że przez 20 lat udawało im się ukryć, i to nawet przed studentami medycyny, “wstydliwą” chorobę Marysieńki. Pewnie stąd też ignorancja “mojego” pana doktora. Różnica pomiędzy cenzurą przedwojennej Polski a PRL polegała na tym, że ta pierwsza uprawiała ją w zamszowych rękawiczkach a ta druga w bokserskich. W ten sposób na dwie dekady skrzętnie ukryto niektóre listy (a już szczególnie te, zawierające wzmianki o chorobie) zakochanego, jak szczeniak, króla Jana.

Urocze i rozczulające listy największego romantyka pośród królów i największego króla wśród romantyków. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Był bowiem rosły, przystojny, krewki, miał lat 26 kiedy poślubił Marysieńkę – ideał mężczyzny!

Maria-Kazimiera nie była panną puszczalską. Jako młodziutką nastolatkę, dziecko prawie, “kupił” ją sobie od królowej francuskiej (przy której Marysieńka dwórką była), stary pijak i rozpustnik Jan (Sobiepan) Zamoyski, wojewoda sandomierski. Ówcześne przydworskie szlachciury z przekąsem nazwały jej chorobę “francuską”, wiedząc doskonale, że nabyła ją na polskiej ziemi, od własnego męża, od rodowitego Piasta. Myślę, że z poza “kapryśnej” (za jaką uchodziła), buzi, kto chciałby doszukać się prawdy, zobaczyłby nieszczęśliwą, chorą dziewczynę. Zaszczutą, stale brzemienną, matkę szesnaściorga (sic!) z nim dzieci, które rodziły się nieżywe lub rychło umierały. I choć są to fakty historyczne, “mój” pan doktór nie miał o nich zielonego pojęcia. Heca, no nie?

Po śmierci Zamoyskiego (na syfilis, oczywiście), Marysieńka wyszła za króla Jana z prawdziwej, wielkiej, płomiennej miłości. Z pożycia z królem, na czworo dzieci, które się uchowały, przypadają liczne poronienia, nieżywo urodzone płody i wcześnie zmarłe niemowlęta. Kronikarze obliczają, że Marysieńka w sumie była 26 razy w ciąży, nie licząc częstych poronień. Pytałam znajomych lekarzy, jakim cudem uratowała się w/w czwórka. Okazuje się, że po okresie szankra, leczona kiła może nie być już zaraźliwa. A Marysieńkę leczono we Francji rtęcią i innymi środkami, począwszy już od 17. roku jej życia.

Przysłany przez pana doktora protokół sekcji zwłok króla też okazał się czystą fikcją. Spreparowaną przez przedwojenne władze na użytek uniwersytetów właśnie. Prawdziwy, zupełnie odmienny (o mocznicy ani słowa) akt zejścia, podający właściwą przyczynę śmierci króla, znajduje się w archiwum muzealnym w Warszawie. Czy to nie czysta obłuda?! Szczęśliwie, żadne choroby nigdy nie umniejszą osiągnięć naszego bohatera narodowego. Tak jak ja i moje rzekome “pomówienie” nie zmieniły historii. Historii nic nie może zmienić! Ale może pana doktora moje wywody nieco oświeciły? Ba, lepiej późno niż wcale…

Albowiem, jak zażądano, wnet publicznie, punkt po punkcie, odparowałam wszystkie postawione mi zarzuty. Też na całą stronę (mój ulubiony format). Napisałam prawie dysertację naukową. Cytowałam verbatim nazwiska, teksty, źródła, numery stron. I co? I nic! Pan doktór, który z hukiem potrafił zmieszać mnie z błotem, odsądzić od czci i wiary, nie miał w sobie na tyle kurtuazji, ażeby później napisać do mnie ponownie i to tylko 5 słów: “Przepraszam. Zrobiono mnie w konia.”

Ano właśnie! Droga do Opierdowa jest zatłoczona. Droga do Canossy świeci pustką.

W naturze nic nie ginie. Nic się nie zmienia! A już szczególnie – w naszej. Jesteśmy pobudliwi. Wszystkowiedzący. Ale kiedy się mylimy, z wielkim trudem przechodzi nam przez gardło to małe słówko: “sorki”. A szkoda! Życie byłoby dużo łatwiejsze.

(rok 2012)

Nina Geysztor Zawirska