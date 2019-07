Szukanie swojego miejsca w życiu mamy w naturze. Jak to sobie ułatwić? Wielu z nas szuka swojego miejsca w świecie lub miejsca do życia. Szukamy pracy, usługi lub biznesu do których pasujemy, w których czujemy się dobrze i w których możemy być sobą. Nie wiemy na ogół, że to poszukiwanie ma nawet swoją nazwę i jest określane „poszukiwaniem własnej niszy” lub gniazda. To poszukiwanie dotyczy i dotyka każdego człowieka i w każdym wieku. … nawet jeśli ma już stabilną pracę, wiele zamówień w prowadzonym przez siebie biznesie albo uwił sobie wygodne gniazdko w postaci domu lub rodziny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

