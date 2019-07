Szydło i Krasnodębski bez ważnych stanowisk w PE. PiS w „oślej ławce” z Orbánem i skrajną prawicą Miał być sukces, jest izolacja w Brukseli. Beata Szydło nie będzie przewodniczącą komisji zatrudnienia, a Zdzisław Krasnodębski nie został wiceprzewodniczącym PE. Proeuropejskie frakcje głosują przeciw siłom działającym na szkodę UE. Zablokowanie polityków PiS oznacza, że trafili do tej samej ligi co Orbán oraz skrajni populiści pokroju Salviniego i Le Pen. To była skuteczna akcja dwóch frakcji liberałów i socjalistów, którzy zapowiedzieli głosowanie przeciwko kandydatom PiS oraz orbánowskiego Fideszu. Bo wobec rządów Polski i Węgier toczą się postępowania w ramach procedury art. 7 Traktatu o UE za naruszanie zasady państwa prawa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.