Tak ciepło nie było od 2 tys. lat Najcieplejszy okres w skali 2 tys. lat przypada na ostatnie dekady i dotyczy ponad 98 proc. powierzchni Ziemi. Takie wnioski przedstawiają w "Nature" i "Nature Geoscience" badacze długoterminowych trendów dotyczących temperatur. Dane na temat historycznego klimatu pochodzą m.in. z analiz słojów drzew, badania gazów stanowiących zawartość pęcherzyków powietrza w rdzeniach lodowych wydobytych z okolic polarnych czy raf koralowych. Nie ma dowodów na to, że okresy ocieplenia czy ochłodzenia zachodziły w tym samym czasie na całej Ziemi – twierdzą naukowcy. Autorzy badania stwierdzili, że jeśli spojrzeć na zmiany klimatu w ujęciu globalnym – to okaże się, że dla poszczególnych przebadanych okresów historycznych nie znajdzie się jednego, spójnego obrazu,

