Telenowela koalicyjna Opozycja dzieli się dziś na tych, którzy kurczowo trzymają się pomysłu wielkiej koalicji i tych, którzy śnią o potędze w pojedynkę. Klucz do wygranej z PiS jest w sensownych koalicjach, ale ich zbudowanie będzie jeszcze większym wyzwaniem niż zakończenie trwającej od miesiąca telenoweli negocjacyjnej. 90 dni przed wyborami żaden wariant nie jest pewny. Politykom opozycji zagląda w oczy strach – a ten nie jest najlepszym doradcą. Co zrobić, żeby zmaksymalizować szanse wygranej? Żadna jasna odpowiedź nie leży na stole, stąd chaos. Budowanie wyborczych koalicji i list, choć odbywa się w medialnym zgiełku wzajemnych publicznych docinków i rozgrywek za pomocą przecieków do dziennikarzy, przypomina raczej pracę sapera: każdy błąd może kosztować życie. W tym przypadku: kiepski wynik i dalsze rządy PiS albo – jeszcze gorzej – utopienie własnej partii pod progiem wyborczym.

