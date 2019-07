Trump nie będzie utrzymywał kontaktów z brytyjskim ambasadorem Prezydent USA Donald Trump napisał w poniedziałek na Twitterze, że nie będzie utrzymywał kontaktów z brytyjskim ambasadorem w tym kraju Kimem Darrochem, który “nie jest lubiany w USA”. W poufnych depeszach do władz w Londynie ambasador skrytykował administrację Trumpa. “Nie znam ambasadora, ale nie jest on lubiany w USA i nie myśli się o nim dobrze. Nie będziemy już utrzymywać z nim kontaktów” – oznajmił Trump. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

