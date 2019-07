Tusk i Zełenski na linii frontu w Donbasie Donald Tusk razem z Wołodymyrem Zełenskim przekroczyli w niedzielę tzw. pozycję zerową sił rządowych i przeszli ponad 500 metrów w kierunku pozycji separatystów – podały służby prasowe ukraińskiego prezydenta. Wszystko to na dzień przed szczytem Ukraina-UE w Kijowie. “Odwiedziłem Stanicę Ługańską (…) Tragedia we wschodniej Ukrainie nadal trwa, z katastrofalnymi konsekwencjami humanitarnymi dla miejscowej ludności uwięzionej przez wojnę Rosji. Dobre spotkania z dzielnymi żołnierzami ukraińskimi, obserwatorami OBWE i agencjami humanitarnymi” – pisał po wizycie na linii frontu Donald Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

