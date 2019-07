Tusk na Kremlu wywołał wściekłość Donald Tusk nazwał upadek Związku Sowieckiego “błogosławieństwem”. Słowa szefa Rady Europejskiej padły w Gruzji – dziś kraju niepodległym, częściowo okupowanym przez Rosję, wcześniej jednej z sowieckich republik. Wśród Gruzinów te słowa wzbudziły zachwyt, w Moskwie – wściekłość. “Upadek Związku Sowieckiego NIE był największą geopolityczną katastrofą stulecia. Dzisiaj w Gruzji chciałbym to powiedzieć głośno i wyraźnie: upadek ZSRS był błogosławieństwem dla Gruzinów, Polaków, Ukraińców i całej Europy Środkowej i Wschodniej. A także dla Rosjan” – napisał na Twitterze Donald Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

