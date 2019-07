Tusk: skład nowej Komisji wzmocni ją w staraniach o reguły rządów prawa Jeśli ktoś miał nadzieję, że wybór inny niż Fransa Timmermansa osłabi determinację Unii Europejskiej, aby rządy prawa były regułą obowiązującą w całej Europie, to jest w błędzie. Jest dokładnie odwrotnie – oświadczył we wtorek w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. – Nasze decyzje są także decyzjami na rzecz rządów prawa w Europie i każdym kraju członkowskim – powiedział dziennikarzom po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej Tusk. – Te komentarze, także u nas w Polsce, że pan Timmermans został wyeliminowany czy pokonany, są delikatnie mówiąc przesadzone. Chciałbym podkreślić, że ten potencjalny skład władz Komisji raczej na pewno wzmocni Komisję w jej staraniach o przestrzeganie prawa i reguły rządów prawa we wszystkich krajach Unii Europejskiej, także w Polsce – zaznaczył Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.