Tygodnik z naklejką “Strefa wolna od LGBT”. Część sklepów nie będzie go sprzedawać. 4 lipca w jednym z ogólnopolskich tygodników dodatkiem ma być naklejka “Strefa wolna od LGBT” z przekreślonym tęczowym symbolem. Sieć sklepów Empik, a także sieć stacji benzynowych BP Polska zapowiedziały, że w związku z tym nie będzie można u nich kupić tego wydania. “Nie ma u nas miejsca na jawną dyskryminację i na treści łamiące prawo” – napisała rzeczniczka Empiku Monika Marianowicz. List w tej sprawie, przygotowany przez związkowców, trafił też do prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

