Tylko 9 proc. dzielnic dostępnych dla ludzi o najniższych dochodach Nowa analiza rynku wynajmu w Kanadzie wykazała, że pracownik o najniższym wynagrodzeniu może pozwolić sobie na wynajęcie mieszkania w zaledwie kilku dzielnicach we wszystkich miastach w całym kraju. Padły też pytania o obiecany przez rząd federalny dodatek do czynszu. Raport opublikowany przez Canadian Center for Policy Alternatives mówi, że ktoś, kto zarabia minimalną stawkę godzinową będzie w stanie pozwolić sobie na wynajęcie tylko jednosypialniowego mieszkania w dziewięciu procentach z 795 dzielnic w kanadyjskich miastach. Liczba ta spada do 3 procent dzielnic gdy mowa o wynajmie lokali z dwiema sypialniami. Liberalna strategia mieszkaniowa zakłada budowę większej liczby mieszkań na wynajem w nadziei, że wzrost podaży obniży ceny. Nowy dodatek do czynszu dla najemców o niskich dochodach miałby średnio wynosić około 2500 dolarów rocznie. Zdaniem autora badania Davida Macdonalda, dodatek do czynszu może zapewnić krótkoterminową pomoc w czasie gdy Kanadyjczycy oczekują nowych lokali do wynajmu, ale może nie wystarczyć dla najemców o niskich dochodach, aby uczynić różnicę w poziomie dostępności. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

