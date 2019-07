Udany powrót i awans Świątek i Hurkacza Dla obu tenisistek z Polski to były pierwsze występy od momentu zakończenie wielkoszlemowego Wimbledonu. Linette doszła w nim do trzeciej rundy, a Świątek pożegnała się z imprezą już w premierowym pojedynku. Teraz za oceanem obie rozpoczęły starty, które mają je w jak najlepszy sposób przygotować do US Open. Linette w San Jose zmierzyła się z doświadczoną Suarez Navarro. W pierwszej partii Hiszpanka trzykrotnie odebrała Polce podanie. Sama straciła je raz i ostatecznie zwyciężyła 6:3. Druga odsłona zaczęła się znakomicie dla poznanianki. Od razu przełamała przeciwniczkę, a potem prowadziła już 3:1. To był jednak koniec jej dobrej gry. Potem przegrała pięć kolejnych gemów. Ostatni był popisem Suarez Navarro, która zaserwowała trzy asy, w tym tego, który dał jej triumf. Co ciekawe, to były jej jedyne takie zagrania w całym meczu. Polka ponownie przegrała pojedynek, w którym przez jego większość toczyła wyrównaną walkę. Niestety, w najważniejszych momentach znów zabrakło jej czegoś, aby przechylić szalę na swoją korzyść. Pierwsza runda turnieju WTA w San Jose

Magda Linette (Polska) – Carla Suarez Navarro (Hiszpania) 3:6, 3:6. W tym samym czasie rywalizację w Waszyngtonie rozpoczęła Iga Świątek. Ona ostatnio nie ma dobrej serii. Przegrała trzy mecze z rzędu. Teraz 66. w rankingu WTA zawodniczka z Raszyna była lekką faworytką starcia z nieco wyżej notowaną Ons Jabeur. Tunezyjka prowadziła już 6:4, 4:1 i wydawało się, że za chwilę zakończy starcie. 18-letnia Polka nie poddała się. Dwa razy odłamała przeciwniczkę i łącznie wygrała pięć gemów z rzędu. Konieczny był decydujący set. Ten był niezwykle zacięty. W pierwszych czterech gemach obie zawodniczki nie były w stanie utrzymać podania. W dziewiątym Świątek wygrała serwis, a w dziesiątym gemie odebrała go rywalce. Wykorzystała pierwszą okazję na zwycięstwo. W drugiej rundzie jej rywalką będzie Jessica Pegula (nr 79) ze Stanów Zjednoczonych, która pokonała 6:4, 6:3 Czeszkę Katerinę Siniakovą (nr 41). Pierwsza runda turnieju WTA w Waszyngtonie

Iga Świątek (Polska) – Ons Jabeur (Tunezja) 4:6, 6:4, 6:4. Również Hubert Hurkacz w świetnym stylu awansował do II rundy turnieju ATP 500 w Waszyngtonie. Pokonanie Amerykanina Donalda Younga zajęło Polakowi 63 minuty. Turniejem w Waszyngtonie Hurkacz rozpoczął tegoroczną rywalizację na kortach twardych w Ameryce Północnej. Z Youngiem miał okazję wcześniej rywalizować raz – 8 marca w I rundzie turnieju w Indian Wells. Polak wygrał wówczas 6:3, 6:3. Tym razem poszło mu jeszcze łatwiej. Pierwszy set to była całkowita dominacja Hurkacza, który potrzebował zaledwie 20 minut, by rozprawić się ze swoim rywalem 6:1. Amerykanin uwierzył, że jeszcze nie wszystko stracone, gdy w drugim secie przełamał Polaka. Ten jednak pokazał, że jest w formie. Nawet gdy w ósmym gemie przegrywał 0-40, odwrócił losy i wyszedł na prowadzenie w setach 5:3. Wprawdzie następny gem padł łupem Younga, ale na więcej wrocławianin mu już nie pozwolił, wygrywając ostatecznie 6:4.

W II rundzie turnieju Citi Open już czeka na niego kolejny reprezentant gospodarzy, John Isner, turniejowa "piątka". Po imprezie w Waszyngtonie Hurkacz w planach ma zawody w Montrealu, Cincinnati, rozważa też Winston-Salem. Zwieńczeniem będzie zaś wielkoszlemowy US Open, w którym jest jednym z trojga Polaków pewnych miejsca w głównej drabince singla. Poza nim są to Magda Linette i Iga Świątek. Pierwsza runda turnieju ATP w Waszyngtonie Hubert Hurkacz (Polska) – Donald Young (USA) 6:1, 6:4

