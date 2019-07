Umorzono postępowanie ws. propagowania faszyzmu na festiwalu Orle Gniazdo Umorzenie postępowania jest nieprawomocne. Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała akt oskarżenia przeciwko jednej z wokalistek – Annie B. Kobieta miała nawoływać do popełnienia zbrodni na b. premierze Donaldzie Tusku. Informację tę przekazał rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. “W związku z wydarzeniami, do których doszło w połowie lipca 2017 roku w miejscowości Kępna podczas festiwalu muzyki »Orle Gniazdo«, Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Annie B., zarzucając jej publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni na byłym premierze Donaldzie Tusku. Jest to przestępstwo z art. 255 § 2 k.k., zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności” – poinformował Bukowiecki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.