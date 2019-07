Unia Europejska i Kanada coraz bliżej Jak widać na podstawie wyników dwudniowego (17-18 lipca) spotkania przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z premierem Justinem Trudeau w Montrealu, dwustronne relacje Unii i Kanady zacieśniają się. Przywódcy postanowili „zwiększyć współpracę w obliczu globalnych wyzwań” oraz „pogłębić stosunki i wzmocnić powiązania gospodarcze”. This slideshow requires JavaScript. Trzy lata temu EE i Kanada podpisały kompleksową umowę gospodarczo-handlową, w skrócie CETA. – Kanada jest dla UE silnym sojusznikiem i bardzo dobrym przyjacielem. Podziela naszą wizję świata, nasze wartości i cele. Obie strony gorąco popierają demokrację, praworządność, prawa człowieka, solidarność między ludźmi i narodami oraz ład międzynarodowy oparty na prawie – stwierdza Komisja Europejska.

– Jako partnerzy o zbieżnych poglądach UE i Kanada potwierdziły wspólne poparcie dla multilateralizmu i handlu opartego na prawie, ze Światową Organizacją Handlu (WTO) w centrum. Podkreśliły też swoje pełne poparcie dla porozumienia paryskiego i zaapelowały o dalsze starania w walce ze zmianą klimatu – podano w komunikacie prasowym.



Strony zobowiązały się do pełnego wdrożenia umowy CETA. We wrześniu 2017 r. umowa weszła tymczasowo w życie i „jest czynnikiem wzrostu i zatrudnienia po obu stronach Atlantyku. (…) Będziemy dalej pracować, tak by więcej firm i ludzi odniosło korzyści z CETA” – stwierdzili rozmówcy we wspólnym oświadczeniu.



UE i Kanada zakończyły negocjacje nowej umowy dotyczącej danych o przelocie pasażera (PNR), mającej zwiększyć bezpieczeństwo, zapewniając ochronę prywatności i danych osobowych.



Strony podpisały również partnerstwo oceaniczne, którego celem jest ochrona oceanów i ich zrównoważona eksploatacja.



Inne tematy poruszane w czasie szczytu to: współpraca m.in. w nauce, technologii i innowacjach, w dziedzinie migracji, cyberzagrożeń i walki z terroryzmem.



Rozmawiano też o polityce zagranicznej – o sytuacji w Iranie, Wenezueli, Syrii, oraz o okupacji części Ukrainy. Donald Tusk napisał na Twitterze: "Kanada powraca". "Dzięki jej odwadze, przyzwoitości i mądrej wizji. Także dzięki swojemu liderowi, który z talentem i determinacją łączy w polityce interesy narodowe z uniwersalnymi wartościami. Dobrze mieć Kanadę po swojej stronie" – dodał.

