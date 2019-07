Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej Parlament Europejski w Strasburgu poparł kandydaturę Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Niemka zastąpi Jean-Claude’a Junckera i będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku. Ursula von der Leyen zdobyła 383 głosy deputowanych do Parlamentu Europejskiego. 327 osób zagłosowało przeciw. Kandydatka na następczynię Jean-Claude’a Junckera potrzebowała poparcia bezwzględnej większości (50 procent plus jeden) europosłów. W PE zasiada teraz 747 deputowanych, zgodnie z oficjalnymi zawiadomieniami z państw członkowskich, a zatem próg wynosił 374 głosy. Głosowanie było tajne, przy użyciu papierowych kart do głosowania. Ursula von der Leyen jest pierwszą kobietą w historii, która zajmie stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

