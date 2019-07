USA przywróci karę śmierci w więzieniach federalnych Prokurator generalny USA poinformował, że rząd federalny przywróci karę śmierci w więzieniach federalnych po niemal 20 latach. William Barr chce dokonania pięciu egzekucji, które miałby zostać wykonane na więźniach skazanych za morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. “Kara śmierci jest przewidziana przez Kongres Stanów Zjednoczonych i podpisana przez prezydenta. Departament Sprawiedliwości przestrzega praworządności. Jesteśmy to winni ofiarom i ich rodzinom, aby wykonywać wyroki nałożone przez nasz wymiar sprawiedliwości” – napisał w oświadczeniu prokurator generalny USA William Barr. Obecnie w celi śmierci przebywa 62 więźniów. Liczba wzrosła dwukrotnie od 2003 r. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.