Uśmiechnięty prezes i przyjazny PiS to efekt… wyborczej instrukcji Prezes Jarosław Kaczyński zapowiada, iż PiS wkrótce przedstawi plan zakończenia wojny polsko-polskiej. Wygląda na to, że to będzie akcja zakrojona na szeroką skalę. Właśnie wyciekły tajne instrukcje dla polityków PiS, którzy od tej pory aż do wyborów mają uważać na to co mówią i co robią. Posłowie PiS mieli dostać z Nowogrodzkiej polecenie, by oczarować suwerena. Podobno zaczęli się kłaniać na sejmowych korytarzach dziennikarzom “Gazety Wyborczej”. Wszyscy mają być mili, nie atakować ponad miarę opozycji, unikać agresji. Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Kuczkach-Kolonii stwierdził nawet, że “ci wszyscy, którzy mówią o jakichś śmietnikach, którzy stosują agresywny język, naprawdę Polsce nie służą”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.